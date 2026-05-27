Il candidato sostenuto dal presidente americano Donald Trump, il procuratore generale Ken Paxton, ha sconfitto il senatore repubblicano John Cornyn, in carica dal 2003 per quattro mandati, al ballottaggio delle primarie in Texas. A novembre affronterà il deputato democratico James Talarico in una corsa elettorale che potrebbe rivelarsi cruciale nella lotta per la maggioranza al Senato ascolta articolo

Ken Paxton, procuratore generale del Texas, ha vinto le primarie repubblicane per il Senato americano in Texas, sconfiggendo con oltre il 60% dei voti il senatore in carica John Cornyn, nelle proiezioni della Cnn. Paxton, sostenuto dal presidente Donald Trump, ha ribaltato il primo turno che ha visto Cornyn, molto stimato a Capitol Hill, vincere di circa 20mila voti. Paxton, che affronterà a novembre il dem James Talarico alle elezioni di midterm, era stato messo sotto accusa dal suo stesso partito per corruzione. Il tycoon, che ha postato su Truth l'esito del voto, ha nuove ragioni per sostenere che i suoi candidati sono vincenti.

2277314618 - ©Getty

Chi è l'uomo fedele a Trump Classe 62, Ken Paxton nasce nella base aerea di Minot, nel Dakota del Nord, dove suo padre prestava servizio mentre era nell'aeronautica militare degli Stati Uniti. Laurea in psicologia nel 1985 e un master in business administration nel 1986. Paxton diviene per la prima volta procuratore generale del Texas nel 2014, e al suo insediamento si scontra con l'amministrazione Obama. In seguito, è stato uno stretto alleato di Trump, arrivando a intentare una causa contro la vittoria del 2020 dell'ex presidente Joe Biden in Pennsylvania, Michigan, Georgia e Wisconsin, respinta dalla Corte Suprema americana.

2277279869 - ©Getty