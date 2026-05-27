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Flotilla, arrivati in Italia gli attivisti della carovana di terra

Mondo

Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani

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Sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia, via Istanbul. Il gruppo, atterrato poco dopo le 9.30 all'aeroporto di Fiumicino, era stato attaccato lunedì pomeriggio da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, tra cui due italiani, un pugliese, Domenico Centrione, e una piemontese, Leonarda Alberizia, fermati domenica con l'accusa di "ingresso illegale" mentre cercavano di negoziare un avanzamento del convoglio e poi portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. I sei attivisti arrivati oggi al "Leonardo da Vinci" da Istanbul, avevano raggiunto ieri mattina in pullman, scortati da camionette militari, l'aeroporto di Misurata, città a circa 210 km a sud-est di Tripoli, ed erano stati quindi imbarcati su un volo per la Turchia.  

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