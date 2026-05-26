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Guerra Ucraina Russia, Usa pronti a mediazione. Raid russi nel Donetsk. LIVE

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"Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra" tra Russia e Ucraina, "e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi", ha detto il segretario di Stato Usa a cui il ministro degli Esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk, nel Donetsk, ha ferito almeno 12 civili 

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"Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra" tra Russia e Ucraina, "e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi", ha detto il segretario di Stato Usa a cui il ministro degli Esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk, nel Donetsk, ha ferito almeno 12 civili.

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Almeno 12 civili feriti per raid russi nel Donetsk

L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk, nel Donetsk, ha ferito almeno 12 civili secondo un bilancio aggiornato dalle autorità regionali e confermato sia da Pravda che da Kyv Independent. Sono state colpite infatti zone residenziali, nei pressi di condomini, ma l'entità dei danni è ancora in fase di valutazione. Secondo il sindaco Oleksandr Honcharenko, le forze russe hanno sganciato due bombe aeree anche nella serata di ieri, nell'ambito di un'azione su larga scala che ha impegnato le squadre di soccorso e i medici anche nella notte. Intanto, riferiscono le stesse fonti, l'ufficio del procuratore del Donetsk ha dichiarato che l'attacco è oggetto di un'indagine per potenziale crimine di guerra.

Rubio: "Gli Usa sempre pronti alla mediazione Kiev-Mosca"

"Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra" tra Russia e Ucraina, "e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi". Lo ha detto ai cronisti il segretario di Stato Usa Marco Rubio a margine della sua visita ufficiale in India. Interrogato all'indomani del massiccio attacco sferrato da Mosca, "tutte le volte che si assiste ad attacchi di portata così vasta, da una parte o dall'altra, ci si ricorda che - ha osservato Rubio - questa è una guerra terribile che ormai dura da più tempo della Seconda Guerra Mondiale e che deve finire".

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