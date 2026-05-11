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Quanto sono credibili le parole di Putin sulla fine della guerra?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

"Penso che la questione stia giungendo al termine" ha detto il presidente russo, ma come interpretare queste dichiarazioni arrivate dal demiurgo del conflitto? Occorre un po' di contesto per capirne gli obiettivi e la portata

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