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Svezia, l'idea low cost di Ikea: i clienti potranno sposarsi nei negozi

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Dal 27 giugno 2026, cinque punti vendita nel Paese scandinavo apriranno le porte alle cerimonie nuziali civili. Un ufficiale, due testimonianze e un documento d'identità: tutto il necessario per dire "sì" tra scaffali e divani, con pranzo estivo incluso

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C'è chi si sposa in chiesa, chi in riva al mare, chi in una villa storica. E ora, chi lo farà tra i Billy e i Kallax. Ikea, il gigante svedese dell'arredamento noto per aver democratizzato il concetto di casa, si prepara a fare lo stesso con il matrimonio. A partire dal 27 giugno 2026, alcune coppie potranno celebrare le proprie nozze direttamente all'interno di uno dei suoi negozi in Svezia, con tanto di cerimonia civile ufficiale, pranzo firmato dal brand e regalo per i novelli sposi. Un'idea che strizza l'occhio alle nuove generazioni, sempre più sensibili ai costi e sempre meno attratte dai matrimoni in grande stile.

Il matrimonio in cinque negozi

L'iniziativa, per ora limitata al mercato svedese, terra d'origine del marchio, coinvolge cinque negozi: quelli di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ciascun negozio ospiterà al massimo tre cerimonie, per un totale di quindici coppie fortunate. A officiare il rito sarà un funzionario civile abilitato, nel pieno rispetto delle norme di legge. Per rendere valido il matrimonio, le coppie dovranno presentare un documento d'identità in corso di validità, due testimonianze e la cosiddetta hindersprövning, ovvero la richiesta di autorizzazione matrimoniale da depositare presso l'Agenzia delle Entrate svedese. Niente liste interminabili di invitati, niente catering da migliaia di euro, niente mesi di preparativi estenuanti: solo l'essenziale, in pieno stile Ikea.

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