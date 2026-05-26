Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 maggio: i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 26 maggio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di sabato 23 maggio
I numeri vincenti del Lotto del 26 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 26 maggio 2026:
- Bari: 37 - 35 - 74 - 51 - 18
- Cagliari: 72 - 17 - 29 - 1 - 88
- Firenze: 39 - 78 - 42 - 52 - 62
- Genova: 44 - 30 - 37 - 60 - 1
- Milano: 18 - 29 - 67 - 2 - 86
- Napoli: 60 - 87 - 47 - 69 - 51
- Palermo: 72 - 26 - 34 - 76 - 18
- Roma: 3 - 31 - 20 - 84 - 39
- Torino: 82 - 23 - 74 - 76 - 70
- Venezia: 79 - 68 - 33 - 87 - 3
- Nazionale: 46 - 63 - 2 - 41 - 71
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di martedì 26 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 maggio sono:
3 - 17 - 18 - 23 - 26 - 29 - 30 - 31 - 35 - 37 - 39 - 44 - 60 - 68 - 72 - 74 - 78 - 79 - 82 - 87
Numero oro: 37
Doppio oro: 37 - 35
Extra: 1 - 2 - 20 - 33 - 34 - 42 - 47 - 51 - 52 - 62 - 67 - 69 - 76 - 84 - 88
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 26 maggio
Ecco i numeri estratti il 26 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 7 - 10 - 35 - 41 - 45 - 61
Il numero Jolly è: 2
Il numero Superstar è: 45
Jackpot del Superenalotto del 26-05-2026: 169.900.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 28 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 114 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 107 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 102 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 93 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 92 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 92 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 91 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 90 estrazioni)
- Genova 66 (manca da 89 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 87 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 102 estrazioni) - 66 (da 90) - 10 (da 81)
- Cagliari 41 (manca da 107 estrazioni) - 12 (da 65) - 27 (da 56)
- Firenze 28 (manca da 77 estrazioni) - 3 (da 51) - 4 (da 47)
- Genova 66 (manca da 89 estrazioni) - 6 (da 79) - 3 (da 63)
- Milano 77 (manca da 86 estrazioni) - 88 (da 70) - 15 (da 68)
- Napoli 40 (manca da 114 estrazioni) - 1 (da 93) - 81 (da 59)
- Palermo 90 (manca da 84 estrazioni) - 6 (da 73) - 30 (da 72)
- Roma 17 (manca da 92 estrazioni) - 21 (da 63) - 77 (da 57)
- Torino 65 (manca da 92 estrazioni) - 49 (da 91) - 88 (da 87)
- Venezia 30 (manca da 61 estrazioni) - 31 (da 60) - 63 e 39 (da 59)
- Nazionale 58 (manca da 62 estrazioni) - 57 (da 60) - 49 (da 59)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 28 maggio sono:
- 70 (da 100) - 75 (da 62) - 76 (da 55) - 23 e 78 (da 47) - 4 (da 46) - 88 (da 41)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record