Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 maggio: i numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, sabato 23 maggio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire: Le estrazioni di venerdì 22 maggio
I numeri vincenti del Lotto del 23 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 23 maggio 2026:
- Bari: 19 - 83 - 72 - 49 - 7
- Cagliari: 53 - 26 - 63 - 50 - 33
- Firenze: 15 - 34 - 10 - 44 - 19
- Genova: 25 - 12 - 86 - 48 - 11
- Milano: 19 - 38 - 21 - 40 - 62
- Napoli: 88 - 44 - 56 - 90 - 41
- Palermo: 31 - 35 - 42 - 77 - 14
- Roma: 30 - 43 - 4 - 38 - 74
- Torino: 68 - 10 - 56 - 81 - 86
- Venezia: 3 - 49 - 16 - 89 - 84
- Nazionale: 67 - 38 - 60 - 75 - 41
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di sabato 23 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 23 maggio sono:
3 - 10 - 12 - 15 - 19 - 25 - 26 - 30 - 31 - 34 - 35 - 38 - 43 - 44 - 49 - 53 - 68 - 72 - 83 - 88
Numero oro: 19
Doppio oro: 19 - 83
Extra: 4 - 7 - 16 - 21 - 40 - 42 - 48 - 50 - 56 - 63 - 77 - 81 - 86 - 89 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto, jackpot e numeri del 23 maggio
Ecco i numeri estratti il 23 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 14 - 29 - 34 - 57 - 59 - 69
Il numero Jolly è: 20
Il numero Superstar è: 16
Jackpot del Superenalotto del 23-05-2026: 169.000.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-05-2026: 169.900.000 euro
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote del Superenalotto
Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
Superenalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 11 totalizzano Euro: 19.436,43
- Punti 4: 538 totalizzano Euro: 404,24
- Punti 3: 22.958 totalizzano Euro: 28,54
- Punti 2: 351.881 totalizzano Euro: 5,78
Superstar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 40.424,00
- Punti 3SS: 127 totalizzano Euro: 2.854,00
- Punti 2SS: 1.926 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 12.544 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 30.564 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 122 totalizzano Euro: 6.100,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 18.401 totalizzano Euro: 55.203,00
Vincite WinBox 1: 2.574 totalizzano Euro: 64.350,00
Vincite WinBox 2: 288.647 totalizzano Euro: 587.936,00
Totale vincite Seconda Chance: 18.523
Totale vincite WinBox: 291.221
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 26 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 113 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 106 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 101 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 92 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 91 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 91 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 90 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 89 estrazioni)
- Genova 66 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 101 estrazioni) - 66 (da 89) - 10 (da 80)
- Cagliari 41 (manca da 106 estrazioni) - 12 (da 64) - 27 (da 55)
- Firenze 78 (manca da 77 estrazioni) - 28 (da 76) - 3 (da 50)
- Genova 66 (manca da 88 estrazioni) - 6 (da 78) - 3 (da 62)
- Milano 77 (manca da 85 estrazioni) - 88 (da 69) - 15 (da 67)
- Napoli 40 (manca da 113 estrazioni) - 1 (da 92) - 81 (da 58)
- Palermo 90 (manca da 83 estrazioni) - 6 (da 72) - 30 (da 71)
- Roma 17 (manca da 91 estrazioni) - 21 (da 62) - 77 (da 56)
- Torino 65 (manca da 91 estrazioni) - 49 (da 90) - 88 (da 86)
- Venezia 30 (manca da 60 estrazioni) - 31 (da 59) - 63 e 39 (da 58)
- Nazionale 58 (manca da 61 estrazioni) - 57 (da 59) - 49 (da 58)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 26 maggio sono:
- 70 (da 99) - 75 (da 61) - 76 (da 54) - 23 e 78 (da 46) - 4 (da 45) - 88 (da 40)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record