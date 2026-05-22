Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 22 maggio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, venerdì 22 maggio.
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del 22 maggio
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 22 maggio 2026:
- Bari: 45 - 50 - 76 - 1 - 26
- Cagliari: 61 - 42 - 13 - 26 - 21
- Firenze: 73 - 48 - 7 - 84 - 88
- Genova: 62 - 77 - 10 - 13 - 37
- Milano: 71 - 24 - 74 - 37 - 12
- Napoli: 25 - 16 - 57 - 50 - 43
- Palermo: 66 - 74 - 42 - 70 - 18
- Roma: 14 - 10 - 31 - 69 - 4
- Torino: 81 - 12 - 33 - 84 - 22
- Venezia: 51 - 58 - 80 - 60 - 2
- Nazionale: 45 - 43 - 82 - 44 - 90
10 e lotto, come funziona?
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione: 10 - 12 - 14 - 16 - 24 - 25 - 42 - 45 - 48 - 50 - 51 - 58 - 61 - 62 - 66 - 71 - 73 - 74 - 77 - 81
Numero oro: 45
Doppio oro: 45 - 50
Extra: 1 - 7 - 13 - 21 - 26 - 31 - 33 - 37 - 57 - 60 - 69 - 70 - 76 - 80 - 84
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar (in aggiornamento)
Sono stati estratti i 6 numeri del 22 maggio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 5 - 83 - 87 - 65 - 71 - 17
- Il numero Jolly è: 50
- Il numero Superstar è: 86
Il Jackpot del Superenalotto del 22-05-2026 è di 168.000.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 23-05-2026 è di: 169.000.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 23 maggio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 112 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 105 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 100 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 91 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 90 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 90 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 89 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 88 estrazioni)
- Genova 66 (manca da 87 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 100 estrazioni) - 66 (da 88) - 10 (da 79)
- Cagliari 41 (manca da 105 estrazioni) - 63 (da 71) - 12 (da 63)
- Firenze 78 (manca da 76 estrazioni) - 28 (da 75) - 3 (da 49)
- Genova 66 (manca da 87 estrazioni) - 6 (da 77) - 3 (da 61)
- Milano 77 (manca da 84 estrazioni) - 88 (da 68) - 15 (da 66)
- Napoli 40 (manca da 112 estrazioni) - 1 (da 91) - 81 (da 57)
- Palermo 90 (manca da 82 estrazioni) - 6 (da 71) - 30 (da 70)
- Roma 17 (manca da 90 estrazioni) - 21 (da 61) - 77 (da 55)
- Torino 65 (manca da 90 estrazioni) - 49 (da 89) - 88 (da 85)
- Venezia 30 (manca da 59 estrazioni) - 31 (da 58) - 63 e 39 (da 57)
- Nazionale 58 (manca da 60 estrazioni) - 57 (da 58) - 49 (da 57)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 98) - 75 (da 60) - 76 (da 53) - 23 e 78 (da 45) - 4 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record