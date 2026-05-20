Oroscopo del 20 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Il cielo vi dona equilibrio e lucidità, aiutandovi a capire cosa desiderate davvero. In amore siete davanti a decisioni importanti e avete finalmente la chiarezza per scegliere ciò che vi fa stare bene. Nel lavoro cresce il bisogno di rinnovamento e la fortuna vi invita ad agire con prudenza e misura.

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