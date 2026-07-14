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Estate 2026, dati Booking.com: l'Italia è la meta più cercata al mondo

Lifestyle
©Ansa

Introduzione

L’attrattività dell’offerta turistica italiana è sempre più trasversale ed è capace di spaziare dalle spiagge alle città d'arte, fino alle destinazioni outdoor.

 

 

Tra chi sceglie il nostro Paese, la Puglia è la regione che conquista la vetta delle preferenze, seguita da Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana. Ma la meta ideale cambia a seconda dei compagni di viaggio. Ecco tutti i dettagli.

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Quello che devi sapere

L’analisi

L’Italia è la destinazione più cercata al mondo su Booking.com per i soggiorni nel mese di agosto. "Le ricerche rappresentano il primo indicatore di come stanno evolvendo i desideri dei viaggiatori. Interessante notare come le top 10 cambino in base ai compagni di viaggio, e come l’Italia sappia rispondere ai desideri di chi cerca un tramonto romantico, così come di chi cerca avventura, una città d’arte o una night life indimenticabile. Non stupisce che l’Italia diventi la meta prediletta dai viaggiatori internazionali”, spiega Alessandro Callari, Regional Manager Italia di Booking.com.

 

Per approfondire:

Estate 2026, i borghi italiani fanno il pieno: ecco le Regioni più gettonate

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La top 10 dei Paesi più cercati dai viaggiatori internazionali

È importante sottolineare che le classifiche sono state elaborate a partire dalle ricerche effettuate su Booking.com tra il 1° gennaio e il 31 maggio per soggiorni previsti tra il 1° e il 31 agosto 2026. 

 

Ta i Paesi più cercati dai viaggiatori internazionali, questa è la top 10:

 

  1. Italia 
  2. Spagna 
  3. Francia 
  4. Grecia 
  5. Croazia 
  6. Germania 
  7. Polonia 
  8. Portogallo 
  9. Usa
  10. Regno Unito 

 

Per approfondire:

Viaggi, effetto TravelTok: il 70% degli utenti prenota le vacanze grazie a TikTok

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Regioni italiane più cercate

Le regioni italiane più cercate dai viaggiatori internazionali, sono:

  1. Puglia 
  2. Sicilia 
  3. Sardegna 
  4. Veneto 
  5. Toscana
  6. Emilia-Romagna
  7. Campania 
  8. Trentino Alto Adige
  9. Liguria 
  10. Lazio 

Alberobello
Alberobello - ©IPA/Fotogramma
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Le destinazioni più cercate dalle coppie

Le coppie sognano soprattutto il mare cristallino di Lampedusa, in una top 10 decisamente a tema spiagge che raccoglie alcuni degli scorci più suggestivi della nostra penisole:

  1. Lampedusa
  2. Rimini
  3. Tropea
  4. Vieste 
  5. San Teodoro
  6. Porto Cesareo 
  7. Riccione 
  8. Alghero 
  9. San Vito lo Capo
  10. Gallipoli

Lampedusa
Lampedusa - ©IPA/Fotogramma
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Le destinazioni per le famiglie

Le famiglie premiano invece la riviera romagnola, ma anche Vieste, Porto Cesareo e San Vito lo Capo, confermando il valore di destinazioni costruite proprio intorno ai servizi family-friendly:

 

  1. Rimini
  2. Vieste 
  3. Riccione 
  4. Porto Cesareo 
  5. San Vito lo Capo
  6. Lido di Jesolo 
  7. Tropea
  8. Gallipoli
  9. Villasimius 
  10. San Teodoro

Rimini
Rimini - ©IPA/Fotogramma
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I soggiorni di gruppo

Nella top tre per i gruppi, ci sono invece San Teodoro, Gallipoli e Riccione, località sinonimo di mare, ma anche di divertimento:

 

  1. San Teodoro
  2. Gallipoli
  3. Riccione 
  4. Porto Cesareo 
  5. Vieste 
  6. Rimini
  7. San Vito lo Capo
  8. Tropea
  9. Alghero
  10. Lido di Jesolo

San Teodoro
San Teodoro - ©IPA/Fotogramma
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I prestiti per andare in vacanza e i timore per l'estate 2026

Per gli italiani le vacanze estive rimangono un momento importante, al quale è difficile rinunciare. E c'è anche chi decide di ricorrere a un prestito presso una società di credito pur di riuscire a partire. Nei primi cinque mesi del 2026, secondo un’analisi di Facile.it realizzata su un campione di più di 400mila richieste di prestito personale, sono stati erogati a questo fine 170 milioni di euro. La cifra è in calo rispetto all’anno scorso, quando nello stesso arco temporale aveva superato i 200 milioni di euro. La decrescita, secondo lo studio, risente del complicato scenario internazionale di questi mesi: la guerra in Medio Oriente, l’aumento generalizzato del costo della vita e la paura che i voli venissero cancellati a causa della mancanza di carburanti per aerei hanno spinto più persone del solito a rinunciare alle vacanze oppure a scegliere mete di prossimità.

 

Per approfondire:

Prestiti per le vacanze estive, erogati 170 milioni di euro. Richiesta media di 5.400 euro

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Le nuove tendenze: soggiorni più brevi e con attenzione al budget

A livello generale, poi, vicinanza, comodità ed esperienze sono le tre componenti che guidano gli italiani nella scelta delle mete per l’estate 2026. Come mostrano alcuni report, il turismo si concentra sempre più su destinazioni europee e italiane. I soggiorni si fanno più brevi e con un occhio di riguardo al budget.

 

Per approfondire:

Estate 2026, le destinazioni preferite dagli italiani per le vacanze

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