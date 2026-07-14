Estate 2026, dati Booking.com: l'Italia è la meta più cercata al mondo

Per gli italiani le vacanze estive rimangono un momento importante, al quale è difficile rinunciare. E c'è anche chi decide di ricorrere a un prestito presso una società di credito pur di riuscire a partire. Nei primi cinque mesi del 2026, secondo un’analisi di Facile.it realizzata su un campione di più di 400mila richieste di prestito personale, sono stati erogati a questo fine 170 milioni di euro. La cifra è in calo rispetto all’anno scorso, quando nello stesso arco temporale aveva superato i 200 milioni di euro. La decrescita, secondo lo studio, risente del complicato scenario internazionale di questi mesi: la guerra in Medio Oriente, l’aumento generalizzato del costo della vita e la paura che i voli venissero cancellati a causa della mancanza di carburanti per aerei hanno spinto più persone del solito a rinunciare alle vacanze oppure a scegliere mete di prossimità.

Per approfondire:

Prestiti per le vacanze estive, erogati 170 milioni di euro. Richiesta media di 5.400 euro