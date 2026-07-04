Sono soprattutto i giovani a chiedere un prestito per andare in vacanza. Lo studio evidenzia come oltre il 20% delle domande totali siano arrivate dalla fascia di età compresa tra i 25 e i 30 anni. L’età media è di 38 anni, inferiore a quella di chi si rivolge in generale a una società di credito per ottenere un prestito (46 anni). Il dato si spiega anche con il fatto che molto spesso si ricorre a un finanziamento di questo tipo per viaggi di nozze o altre occasioni simili. Le persone che materialmente hanno avanzato le richieste nel 69% dei casi sono stati uomini (puntando a 5.626 euro), cioè il 15% in più rispetto al campione femminile. La differenza, secondo l’indagine, risente delle differenze di genere nello stipendio medio dichiarato dai richiedenti: per gli uomini è di 2.338 euro, il 36% in più rispetto alle donne.