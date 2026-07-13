Mentre le grandi città d'arte stanno alzando le difese contro il sovraffollamento turistico (overtourism), una parte crescente delle vacanze italiane si sposta verso i borghi e cambia volto. Se da un lato Venezia, per esempio, ha confermato per il terzo anno consecutivo il contributo di accesso per i visitatori giornalieri, nei piccoli Comuni e nelle aree interne non arrivano soltanto più ospiti ma viaggiatori che restano più giorni e spendono di più. Sono questi i dati che emergono dalle analisi di oltre 7.300 prenotazioni di Ruralis, realtà attiva nello sviluppo del turismo diffuso nei piccoli Comuni.

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