Le vacanze sono meno social, siamo diventati più prudenti?

Secondo una survey di Anker eufy Security oltre sei italiani su dieci limitano foto e post durante le ferie per non segnalare che la casa è vuota. Ma dietro questa prudenza c'è anche un cambiamento più profondo: il viaggio non è più soltanto un contenuto da pubblicare. Tra geolocalizzazioni, privacy e sicurezza, sta mutando il nostro modo di vivere le vacanze
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