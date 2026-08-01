Dietro le quinte di Venezia, Barbera: "Così si costruisce un Festival"

Il dietro le quinte della Mostra, una riflessione sulla minore presenza degli Studios hollywoodiani, l'intelligenza artificiale come opportunità creativa ma anche il ruolo dei giornalisti e dei content creator. Dal 2 al 12 settembre si svolgerà al Lido l’83ma edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica al timone della quale c’è il Direttore artistico Alberto Barbera per il quale è anche tempo di bilanci professionali e personali. Ma una cosa è certa: al passaggio di consegna non pensa ancora