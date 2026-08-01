Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Dietro le quinte di Venezia, Barbera: "Così si costruisce un Festival"

Denise Negri

Denise Negri

©Ansa

Il dietro le quinte della Mostra, una riflessione sulla minore presenza degli Studios hollywoodiani, l'intelligenza artificiale come opportunità creativa ma anche il ruolo dei giornalisti e dei content creator. Dal 2 al 12 settembre si svolgerà al Lido l’83ma edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica al timone della quale c’è il Direttore artistico Alberto Barbera per il quale è anche tempo di bilanci professionali e personali. Ma una cosa è certa: al passaggio di consegna non pensa ancora

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ