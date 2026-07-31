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La crisi di Ceuta mostra un'Europa vulnerabile sull'immigrazione

Luciana Grosso

Ispi

In poco più di 24 ore, oltre cinquantamila migranti sono arrivati a nuoto nell'exclave spagnola in Nord Africa, generando reazioni da parte delle istituzioni Ue e dei governi degli Stati membri. Confermando come Bruxelles sia incapace di organizzare una risposta comunitaria al fenomeno

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