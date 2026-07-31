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PFAS, la Svezia li vieta come Francia e Danimarca. E il resto d'Europa?

Gabriele De Palma
©Getty

Il divieto di commercializzare i prodotti di consumo contenenti le sostanze polifluoroalchilitiche dovrebbe entrare in vigore a partire da gennaio 2027. La Commissione europea ha programmato una direttiva analoga, mentre in Italia sono stati aggiornati i limiti di legge per l’inquinamento dell’acqua.

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