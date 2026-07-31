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Negli Stati Uniti il morbillo non è più un'eccezione

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

Nel 2026 i casi di morbillo negli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 35 anni, con più di 2300 casi. Il calo della copertura vaccinale, la perdita di fiducia nelle istituzioni sanitarie e le nuove politiche dell'amministrazione Trump hanno creato le condizioni per una nuova ondata di contagi. Per la divulgatrice scientifica Roberta Villa “se il dubbio sui vaccini arriva dalle istituzioni sanitarie, diventa molto più difficile da ridimensionare”

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