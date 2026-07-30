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Mondo

Il contagio sottile e silenzioso delle autocrazie

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Secondo il report del V-Dem Institut dell'Università di Göteborg, "nel 2025 quasi un quarto delle nazioni del mondo sta attraversando una fase di arretramento democratico o di autoritarismo, e sei dei dieci nuovi paesi autoritarizzati identificati nel Rapporto sulla Democrazia del 2026 si trovano in Europa e Nord America"

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