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Cronaca

Imputabilità dei minori: impatti e scenari del disegno di legge

Diletta Giuffrida

Diletta Giuffrida
©Getty

Nei giorni scorsi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Che cosa significa questo cambiamento in termini pratici? E che impatto potrebbe avere sulle carceri minorili, già sovraffollate? Ne abbiamo parlato con la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, e con il cappellano del carcere minorile “Cesare Beccaria” don Claudio Burgio

 

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