Imputabilità dei minori: impatti e scenari del disegno di legge

Nei giorni scorsi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Che cosa significa questo cambiamento in termini pratici? E che impatto potrebbe avere sulle carceri minorili, già sovraffollate? Ne abbiamo parlato con la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, e con il cappellano del carcere minorile “Cesare Beccaria” don Claudio Burgio