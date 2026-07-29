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Cronaca

Così sta cambiando la mafia, ora cerca missili e droni. E sgancia mine

Fulvio Viviano

©Getty

Dalla sommersione, voluta da Bernardo Provenzano prima e da Matteo Messina Denaro poi, alla mafia che torna a sparare con kalashnikov e mitra. Che vuole riorganizzarsi e che cerca le armi nell’Europa dell’est. Anche grossi esplosivi e droni per provare a  tornare ad imporre la propria supremazia

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