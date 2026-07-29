Bikini Blues, cosa c’è dietro l’ansia da “prova costume”?

Il corpo d’estate diventa una vetrina: esposto, confrontato, giudicato. Dalla pressione estetica di un modello irrealistico allo stigma verso i corpi non conformi, la psicologa e ricercatrice Silvia Cerea spiega come nasce l’insoddisfazione corporea e perché può diventare un problema di salute. “È così diffusa tra le donne che gli studi parlano di 'normative discontent': un disagio diventato la norma”. E colpisce le bambine già dai cinque anni d'età