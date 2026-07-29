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Tecnologia

Molotov e guardie del corpo: cresce l'odio contro i vertici dell'AI

Beatrice Subissi

©Getty

Mentre il mondo discute su come formulare i prompt migliori, un’inchiesta svela un lato oscuro della rivoluzione tecnologica. L’opposizione all’AI ha superato il dibattito economico diventando una minaccia fisica reale, il sintomo di una nuova lotta di classe in cui chi viene lasciato indietro avverte: “Chi detiene il potere vuole fare il re. E storicamente, ai re non è mai finita bene”.

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