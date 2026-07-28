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Lula contro Milei: la frattura che attraversa l'America Latina

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Milei, Bolsonaro e Trump. Una triade che, per ovvie ragioni, guarda come il fumo negli occhi alla presidenza di sinistra di Lula da Silva, considerata un'eccezione in un quadro di sostanziale omogeneità politica - trumpiana e di estrema destra - che sta prendendo piede nel continente

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