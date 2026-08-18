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La metamorfosi di AOC: per battere Trump meno woke e più economia

Luciana Grosso

Ispi
Alexandria Ocasio-Cortez - Ipa

Da simbolo della nuova sinistra americana a possibile candidata alla Casa Bianca. La parabola politica di Alexandria Ocasio-Cortez potrebbe arrivare al suo passaggio decisivo nel 2028. La deputata democratica ha carisma, capacità comunicativa e il vantaggio di rappresentare una generazione più giovane. Ma deve fare i conti con l'inesperienza e con posizioni che potrebbero spaventare il centro. Per questo sembra aver avviato un riposizionamento sui temi sociali più controversi

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