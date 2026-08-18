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Perché Riga chiede 7 miliardi all'Ue per la sua difesa contro Mosca

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La Lettonia considera sproporzionato il peso economico assunto nel confronto con la Russia. Un problema sollevato mentre il Paese si prepara alle elezioni del 3 ottobre. I partiti sono divisi soprattutto sulla linea da tenere nei confronti di Kiev. La Commissione potrebbe aprire una trattativa, ma non può assegnare quei fondi a richiesta

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