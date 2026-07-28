Incendi in Francia e Spagna: il clima è ancora una battaglia politica?

Da settimane incendi di enormi proporzioni stanno travolgendo vaste aree dei due Paesi. Un’emergenza che ha provocato finora lo sfollamento di più di 300 mila persone. E la politica? In questa distopia in cui i dati spingono per un’azione climatica urgente e gli elettori premiano chi vorrebbe rimandare sine die il problema, emergono decisioni cacofoniche dei governi