Incendi in Francia e Spagna: il clima è ancora una battaglia politica?

Da settimane incendi di enormi proporzioni stanno travolgendo vaste aree dei due Paesi. Un’emergenza che ha provocato finora lo sfollamento di più di 300 mila persone. E la politica? In questa distopia in cui i dati spingono per un’azione climatica urgente e gli elettori premiano chi vorrebbe rimandare sine die il problema, emergono decisioni cacofoniche dei governi
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