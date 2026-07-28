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Musica

Dee Diggs, la club culture come atto politico: “Ballando insieme nasce una comunità"

Federica De Lillis

Per la dj statunitense la pista da ballo è uno spazio di comunità dove ritrovarsi oltre le differenze. L'abbiamo incontrata al Polifonic Festival, in Puglia, dove ci ha parlato delle radici nere e queer della house music e del clubbing come atto di ribellione e liberazione identitaria

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