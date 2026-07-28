Musica
Dee Diggs, la club culture come atto politico: “Ballando insieme nasce una comunità"
Per la dj statunitense la pista da ballo è uno spazio di comunità dove ritrovarsi oltre le differenze. L'abbiamo incontrata al Polifonic Festival, in Puglia, dove ci ha parlato delle radici nere e queer della house music e del clubbing come atto di ribellione e liberazione identitaria
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi