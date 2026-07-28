Fava (Inps): “Così lo smartworking può aiutare la natalità”

Il presidente dell’INPS, partendo dall'ultimo rapporto annuale, ha risposto alle nostre domande per tracciare un quadro sull'Italia di oggi: il rapporto tra lavoro agile e natalità, il nodo lavoro e maternità, il problema dei salari e il fronte pensionistico. "Le trasformazioni demografiche, tecnologiche e sociali ci impongono - ha detto - di ripensare non soltanto gli strumenti della sicurezza sociale, ma la sua stessa funzione"