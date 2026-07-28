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Calo demografico, le regioni Ue che perderanno più abitanti nel 2050

Raffaele Mastrolonardo

Le ultime proiezioni europee della popolazione a livello locale mostrano un calo della popolazione nella maggior parte dei territori del Vecchio continente, in Italia soprattutto. Ma ci sono anche delle eccezioni dove i residenti sono destinati a crescere.

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