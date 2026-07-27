Per i giovani americani è sempre più difficile realizzarsi?

Millennial e Gen Z sono più in difficoltà dei propri genitori, lo dicono molti studi in Occidente. Secondo una analisi condotta negli Usa, la sensazione che la situazione stia peggiorando si sta diffondendo tra gli statunitensi. Parliamo di condizioni economiche avverse rispetto a quelle vissute dalle generazioni precedenti, ma anche di un mercato del lavoro ostile in uno scenario in cui acquistare una casa appare un sogno per molti irraggiungibile