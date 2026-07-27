Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Per i giovani americani è sempre più difficile realizzarsi?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Millennial e Gen Z sono più in difficoltà dei propri genitori, lo dicono molti studi in Occidente. Secondo una analisi condotta negli Usa, la sensazione che la situazione stia peggiorando si sta diffondendo tra gli statunitensi. Parliamo di condizioni economiche avverse rispetto a quelle vissute dalle generazioni precedenti, ma anche di un mercato del lavoro ostile in uno scenario in cui acquistare una casa appare un sogno per molti irraggiungibile

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ