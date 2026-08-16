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Spettacolo

Molissa Fenley: “Keith Haring era un amico. Bardo nasce dall’idea tibetana di rinascita”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Bardo, di e con Molissa Fenley. Ph. Andrea Avezzù, Courtesy La Biennale di Venezia

La coreografa e danzatrice americana ha portato alla Biennale Danza due assoli: “Bardo”, creato per la morte di Keith Haring, e “State of Darkness” la sua versione della “Sagra della Primavera”. “Sentivo che un solo danzatore avrebbe potuto vivere la partitura di Stravinsky cogliendone tutta la sua grandezza proprio per la grandezza dell’uomo. Si dice che utilizziamo circa un terzo delle capacità del nostro cervello, questo lavoro richiede di invece di utilizzare una parte maggiore” dice a Sky Tg24. L’intervista

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