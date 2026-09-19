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Cinema

Nel blu delle Eolie con l'ecologa marina Monica Blasi, tra ricerca e tutela del mare

Massimo Vallorani

Massimo Vallorani

Il documentario “Symbiosis”, che sarà presentato nell'ambito della dodicesima edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, in programma a Milano dal 16 al 20 settembre, racconta il lavoro dell'ecologa marina Monica Blasi nelle Eolie. Tra ricerca scientifica, tutela della biodiversità e monitoraggio dei cetacei, il reportage segue l'impegno quotidiano di chi protegge uno degli ecosistemi più fragili e preziosi del Mediterraneo

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