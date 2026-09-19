A Singapore leggere diventa una “challenge” con un (piccolo) compenso

Con uno spot promozionale il presidente ha lanciato il nuovo programma quinquennale, avviato il 6 settembre, per far leggere di più i propri cittadini. Al centro del progetto un sito web governativo per tracciare le sessioni di lettura, da 15 minuti al giorno, e monitorare i propri progressi con un sistema di punti e un premio in denaro simbolico. Vediamo come funziona e a cosa si ispira