Il debutto al MetLife Stadium con due date sold out. Un tour mondiale negli stadi che mai un’artista latina donna aveva fatto, come del resto Coachella da headliner. Le sette candidature ai Latin Grammys 2026. L’orgoglio colombiano, che la unisce a chi ha lasciato il proprio paese ma con lei si sente a casa. E la sua musica, che in un momento storico complicato come quello che stiamo vivendo, sa unire i Latinos in tutto il mondo: lo show di Karol G a New York non è “solo” un concerto. Il racconto dell’inviata