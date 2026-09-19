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Ambiente

Più inquinamento, meno paura: il paradosso dell’aria che respiriamo

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Oltre la metà degli adulti nel mondo (il 52%) esprime una certa preoccupazione per la possibilità che l’aria che respira possa provocare seri danni alla salute. A sorprendere è però la quota di quanti non condividono questa preoccupazione, ovvero ben il 47%. Un dato in contrasto con la reale dimensione del problema

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