Ok il Kids Act, ma cari genitori rispettate le regole che già ci sono

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Il nuovo Kids Act europeo punta a limitare l’accesso dei minori ai social, ma le regole, in parte, esistono già: il problema è che troppo spesso siamo noi adulti i primi a non rispettarle