Sweeney posa nuda per Novig: perché una libera scelta fa indignare

L’attrice statunitense Sydney Sweeney al centro delle polemiche per una pubblicità sui mercati sportivi predittivi che ha scatenato l’ira di atlete da tutto il mondo. Un caso - il secondo dopo le polemiche sullo spot dei jeans di American Eagle - che pone un dilemma etico: qual è la differenza tra una libera scelta e una scelta emancipatoria?
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