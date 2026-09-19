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Sweeney posa nuda per Novig: perché una libera scelta fa indignare

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

L’attrice statunitense Sydney Sweeney al centro delle polemiche per una pubblicità sui mercati sportivi predittivi che ha scatenato l’ira di atlete da tutto il mondo. Un caso - il secondo dopo le polemiche sullo spot dei jeans di American Eagle - che pone un dilemma etico: qual è la differenza tra una libera scelta e una scelta emancipatoria? 

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