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Nanbanjin, l'incontro tra Europa e Giappone nell'arte di Pedrosa e Matsumoto

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi

Un volume di grande formato, 500 pagine di storia per raccontare, da due punti di vista diversi, l'approdo in un'isola del Giappone del XVI secolo di un marinaio portoghese. Un'opera monumentale in cui il fumetto europeo e il manga giapponese si incontrano arricchendosi a vicenda nella loro diversità

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