Tecnologia
IA sfuggite al controllo, l'esperto: "Non si sono ribellate, ma i rischi ci sono"
Agenti AI che comunicano tra loro, si cancellano il lavoro a vicenda, cercano di riconoscersi e trovano il modo di aggirare i limiti imposti dai loro creatori. Andrea Rossetti, professore di Filosofia del diritto / AI and Law all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ricostruisce il caso OpenAI. E spiega perché la parte più inquietante della storia potrebbe essere un'altra
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi