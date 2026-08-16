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IA sfuggite al controllo, l'esperto: "Non si sono ribellate, ma i rischi ci sono"

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©IPA/Fotogramma

Agenti AI che comunicano tra loro, si cancellano il lavoro a vicenda, cercano di riconoscersi e trovano il modo di aggirare i limiti imposti dai loro creatori. Andrea Rossetti, professore di Filosofia del diritto / AI and Law all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ricostruisce il caso OpenAI. E spiega perché la parte più inquietante della storia potrebbe essere un'altra

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