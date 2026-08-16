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Terremoto in Colombia, la sfida di fare scuola dove la scuola non c'è

Chiara D'Aleo

Chiara D'Aleo

Oltre 900 scuole sono state danneggiate e più di 390mila bambini hanno visto interrompersi l’istruzione. Per Save the Children, però, la scuola è parte dell’emergenza: garantire spazi sicuri e continuità educativa significa proteggere i bambini, sostenerne il benessere e contrastare disuguaglianze e vulnerabilità

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