Scuola, Ocse: in Italia meno Neet ma gli insegnanti sono sottopagati

Rispetto agli altri Paesi Ocse i docenti italiani guadagnano molto meno e il governo destina una parte decisamente più piccola della spesa pubblica. In forte calo i Neet, ma resta ancora un grande sforzo da compiere per colmare il gap
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