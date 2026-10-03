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Cronaca

Scuola, Ocse: in Italia meno Neet ma gli insegnanti sono sottopagati

Gabriele De Palma
©Getty

Rispetto agli altri Paesi Ocse i docenti italiani guadagnano molto meno e il governo destina una parte decisamente più piccola della spesa pubblica. In forte calo i Neet, ma resta ancora un grande sforzo da compiere per colmare il gap

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