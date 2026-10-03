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Cronaca

La malattia non è una "guerra" e la retorica non aiuta a combatterla

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Getty

Alessandro Di Battista ha dichiarato pubblicamente di avere ricevuto una diagnosi di tumore. Nella trasmissione diMartedì ha parlato della sua malattia chiamandosi fuori dalla metafora del guerriero. Scegliere la metafora della lotta dovrebbe essere una libertà di chi è malato, non una corazza imposta dagli altri. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità aiuta a leggere il mondo che ci circonda

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