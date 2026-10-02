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Lifestyle

Magnifica Eleganza. Il volto glamour della Venezia del '700 in mostra

Sabrina Rappoli

La Fondazione Paolo e Carolina Zani, a Cellatica in provincia di Brescia, propone - fino al 6 dicembre - una mostra che è un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo, attraverso il rapporto tra Arte e Moda. Il percorso espositivo presenta oltre quarantacinque opere, tra disegni, dipinti e abiti

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