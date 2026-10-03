Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Perché (forse) dovremmo smettere di trattarci come “progetti”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Dall’attaccamento ansioso alle relazioni tossiche, le categorie della psicologia fanno ormai parte del nostro modo di raccontare noi stessi e gli altri: ecco perché qualcuno parla di "vita psicologizzata". Ma perché sentiamo il bisogno di usare questo codice anche al di fuori dello studio del nostro terapeuta? Ne abbiamo parlato con Giulia Bergamaschi, filosofa della psichiatria e autrice di La terapia non ci salverà. Nuove pratiche di vicinanza oltre la vita psicologizzata (Tlon)

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ