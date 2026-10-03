Perché (forse) dovremmo smettere di trattarci come “progetti”

Dall’attaccamento ansioso alle relazioni tossiche, le categorie della psicologia fanno ormai parte del nostro modo di raccontare noi stessi e gli altri: ecco perché qualcuno parla di "vita psicologizzata". Ma perché sentiamo il bisogno di usare questo codice anche al di fuori dello studio del nostro terapeuta? Ne abbiamo parlato con Giulia Bergamaschi, filosofa della psichiatria e autrice di La terapia non ci salverà. Nuove pratiche di vicinanza oltre la vita psicologizzata (Tlon)