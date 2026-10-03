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Le e-bike sono pericolose? Perché è difficile rispondere

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Insieme alla popolarità di e-bike e monopattini elettrici è cresciuta anche una domanda sulla sicurezza: sono davvero più pericolosi delle biciclette e dei monopattini tradizionali, o l'aumento degli incidenti riflette semplicemente il fatto che oggi questi mezzi vengono utilizzati molto più spesso?

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