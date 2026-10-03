Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Serie TV

Nord Sud Ovest Est e gli 883, Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli: "Il successo può far paura"

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Dal 9 ottobre Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva su Sky con la seconda stagione della serie dedicata alle origini del duo che ha fatto la storia del pop italiano. Abbiamo incontrato i due attori ancora una volta nei panni di Max e Mauro, per parlare del successo che cambia tutto, di un’amicizia messa alla prova e di cosa significa crescere quando il sogno finalmente diventa realtà. Ci hanno raccontato le fragilità, i cambiamenti e le nuove sfide che attraversano i loro personaggi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ