Dal 9 ottobre Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva su Sky con la seconda stagione della serie dedicata alle origini del duo che ha fatto la storia del pop italiano. Abbiamo incontrato i due attori ancora una volta nei panni di Max e Mauro, per parlare del successo che cambia tutto, di un’amicizia messa alla prova e di cosa significa crescere quando il sogno finalmente diventa realtà. Ci hanno raccontato le fragilità, i cambiamenti e le nuove sfide che attraversano i loro personaggi