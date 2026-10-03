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Lifestyle

Dating fatigue, cuffing season e “chalant”: il dating oggi

Francesca Torcasio

©Getty

Siamo stanchi di scrollare, ma anche di portare avanti conversazioni e/o provare a costruire relazioni dietro uno schermo. Sorprendentemente, però, non siamo stanchi di cercare connessioni autentiche - soprattutto in vista della “cuffing season - ma siamo stanchi di mostrarci freddi e distaccati, ricercando partner più “chalant”. Ma come si stanno adattando le dating app a queste esigenze? Ne abbiamo parlato con Moe Ari Brown, Love and Connection Expert di Hinge e terapeuta certificato

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