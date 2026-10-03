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Tecnologia

Fate spazio sugli hard disk, sta tornando di moda il download

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Trascurato per un decennio a favore dell'abbonamento mensile dello streaming, il download digitale si riscopre come l'antidoto alla dematerializzazione e il supporto più diretto per i musicisti. Inoltre è tornato ad essere un gesto d'amore definitivo tra fan e artisti

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