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Charity & Sylvia, essere una coppia queer negli Stati Uniti del 1800

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi

Il nuovo fumetto di Tillie Walden, pluripremiata autrice statunitense di appena 30 anni, è il racconto intimo della relazione tra due donne vissute all’inizio del XIX secolo, in un Paese, gli Stati Uniti, che ancora costruiva la sua identità. Una storia di pioniere tra i pionieri raccontata con semplicità e delicatezza

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