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Cinema

Charlize Theron, dallo spot Martini girato in Liguria a Calipso nell'Odissea di Nolan

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Nel 1993 Charlize Theron girava a Santa Margherita Ligure uno spot Martini: un uomo arrivava dal mare, versava da bere e ripartiva in motoscafo, lei restava sul molo. Trentatré anni dopo è Calipso nell'Odissea di Christopher Nolan, la dea che offre a Ulisse l'immortalità e non riesce a trattenerlo. Tra quelle due rive non c'è una profezia che si compie, ma un'immagine che cambia significato: da Monster a Fury Road e The Old Guard, con Pavese a fare da bussola, il ritratto di chi si è ripresa la propria immagine

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